Cumhuriyet içerisinde Cumhuriyet kuran namerttir

4000 yıllık tarihi geçmişiyle, Fatih Sultan Mehmet'in Fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in Valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği kadim şehir Trabzon…

Trabzon insanı mertliği ile bilinir. Doğru ve dürüsttür. Söyleyeceği sözü eğmeden, bükmeden söyleyendir. Çalışkandır. İnatçıdır. Vatanına, milletine bağlı. Akıllı ve zekidir.

Efsaneleri çoktur mesela. Hem Trabzon'u hem Trabzonsporluları gururlandıran efsaneleri… Değerleri vardır. Kimse söz edemez onlara. Erenleri vardır. Çocuk yaşta şehadete ermiş erenleri…

Türk'ün bayrağı dışında başka bir bayrağın gölge edemeyeceği yerdir. Öyle cambazlık yapıp Trabzon insanına 'terörist' denilmeyecek yerdir!

30 milyonla övündüğünüz yerde 85 milyonun saygı duyduğu çınardır burası!

Kirli ağızlarınıza öyle kolayca alamayacağız şehrin takımıdır Trabzonspor! (Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene.)