Haberler Trabzonspor Cumhuriyet içerisinde Cumhuriyet kuran namerttir

Cumhuriyet içerisinde Cumhuriyet kuran namerttir

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a sert tepki gösterdi. Bordo-mavililer, sosyal medya hesabından bir video yayınlayarak, "Cumhuriyet içerisinde cumhuriyet kuran namerttir" ifadelerine yer verdi. Videolu mesajda şu ifadelere yer verildi:

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2024 Perşembe 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
Cumhuriyet içerisinde Cumhuriyet kuran namerttir

4000 yıllık tarihi geçmişiyle, Fatih Sultan Mehmet'in Fethettiği, Yavuz Sultan Selim'in Valilik yaptığı, Kanuni Sultan Süleyman'ın doğduğu, Mustafa Kemal Atatürk'ün üç kez ziyaret ettiği kadim şehir Trabzon…

Trabzon insanı mertliği ile bilinir. Doğru ve dürüsttür. Söyleyeceği sözü eğmeden, bükmeden söyleyendir. Çalışkandır. İnatçıdır. Vatanına, milletine bağlı. Akıllı ve zekidir.

Efsaneleri çoktur mesela. Hem Trabzon'u hem Trabzonsporluları gururlandıran efsaneleri… Değerleri vardır. Kimse söz edemez onlara. Erenleri vardır. Çocuk yaşta şehadete ermiş erenleri…

Türk'ün bayrağı dışında başka bir bayrağın gölge edemeyeceği yerdir. Öyle cambazlık yapıp Trabzon insanına 'terörist' denilmeyecek yerdir!

30 milyonla övündüğünüz yerde 85 milyonun saygı duyduğu çınardır burası!

Kirli ağızlarınıza öyle kolayca alamayacağız şehrin takımıdır Trabzonspor! (Haddini bilen merttir. Vatan bölünmez tektir. Cumhuriyet içinde cumhuriyet kuran namerttir. Ne mutlu Türküm diyene.)

DİĞER
Erman Toroğlu İrfan Can Eğribayat'ı topa tuttu! "Bir yaptın, iki yaptın haddini bil"
AK Parti'den seçim analizi | Sandığa gelmeyen seçmen tek tek tespit edilecek! Yeniden gönül köprüleri inşa edilecek
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri!
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu!
Trabzonspor Konya'da kazandı!
TRT SPOR YILDIZ CANLI İZLE - TRT Yıldız canlı yayın (HD) | TRT Spor Yıldız frekans bilgileri 2024
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
tv8 5 CANLI İZLE! tv8,5 frekans bilgileri 2024
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! 00:56
İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! İsmail Kartal'dan dikkat çeken Krunic sözleri! 00:55
Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! Abdullah Avcı'dan galibiyet yorumu! 00:48
İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! İsmail Kartal'dan İrfan Can Eğribayat açıklaması! 00:48
Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e cevap! Selahattin Baki'den Dursun Özbek'e cevap! 00:48
Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi! Yönetimden Buruk'a şampiyonluk hediyesi! 00:48
Daha Eski
Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin! Kadıköy'de 3 puan Fenerbahçe'nin! 00:48
Trabzonspor Konya'da kazandı! Trabzonspor Konya'da kazandı! 00:48
Galibiyeti futbolcularla kutladı! Galibiyeti futbolcularla kutladı! 00:48
İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! İşte Süper Lig'de güncel puan durumu! 00:48
Kasımpaşa Kayseri'de galip! Kasımpaşa Kayseri'de galip! 00:48
İrfan Can'dan inanılmaz hata! Balotelli'ye hediye etti İrfan Can'dan inanılmaz hata! Balotelli'ye hediye etti 00:48