6 maç ceza geldi

PFDK, olaylı Trabzonspor-Fenerbahçe maçının cezalarını açıkladı. TFF'nin internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Trabzonspor'a, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle 6 maç sahasında seyircisiz oynama ve 3 milyon lira para cezası verildi. Anons sisteminin ev sahibi takımı destekleyici şekilde kullanılmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle de bordo-mavili takımın 112 bin lira para cezası alması kararlaştırıldı. Kurul yaptığı açıklamada, Trabzonspor Antrenörü Egemen Korkmaz'a rakip takım sporcusuyla kavga eylemi nedeniyle bir resmi müsabakada soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı ile 13 bin lira para cezası verildiğini duyurdu. Bordo-mavili yönetimin, cezaların indirimi için Tahkim Kurulu'na başvuracağı ve detaylı bir sunum yapacağı dile getirildi. Taraftarlar da cezalara tepki gösterdi.

ADALETİNİZ BATSIN!

Trabzonspor, Fenerbahçe derbisinin ardından çıkan olaylara ilişkin PFDK'nın verdiği iç sahada 6 maç seyircisiz oynama cezası ve Fenerbahçelilerin az ceza alması nedeniyle TFF'ye tepki gösterdi. Kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda, "Adaletiniz batsın! Kalkın koltuklarınızdan, istifa edin!" ifadeleri kullanıldı.