Haberler Trabzonspor Enis Destan’a İtalya ilgisi

Enis Destan’a İtalya ilgisi

Bu sezon ikinci forvet konumunda yer alan Enis Destan, lig ve kupada çıktığı toplam 31 maçta 8 gol atıp 4 asist yapmıştı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 30 Mart 2024 Cumartesi 06:50
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Enis Destan’a İtalya ilgisi

21 yaşındaki oyuncuyla geçtiğimiz günlerde Serie A ekibi Udinese'nin ilgilendiği kaydedilmişti. Bordo- mavililerin, devre arası transfer döneminde sözleşmesini 2028'e kadar revize ettiği Enis'ten 10 milyon euro bonservis beklentisi olduğu öğrenildi.

DOĞAN BÜYÜK ŞANS

Genel Sekreter Kemal Ertürk, Başkan Ertuğrul Doğan'a övgü yağdırdı. Doğan'ın çok büyük bir şans olduğuna vurgu yapan Ertürk, şöyle konuştu: "Asbaşkanlığı döneminde, yani 2021-22 sezonunda Trabzonspor'un şampiyonluğa ulaşmasında en büyük pay sahiplerinden olan Doğan, kulübümüzü öncelikle sürdürülebilir bir ekonomik yapıya kavuşturmak için çaba sarf ediyor."

KRİTİK NİSAN VİRAJI

Bordo mavililer, nisanda üst üste kritik sınavlarla karşı karşıya kalacak. 3 Nisan'da Konyaspor'a konuk olacak Fırtına, 12 Nisan Cuma günü sahasında Sivasspor, 20 Nisan'da deplasmanda Kayserispor'la karşılaşacak. 23 Nisan'da ise Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde sahasında Karagümrük'ü ağırlayacak. Son maçı ise Gaziantep FK ile olacak.

CENTİLMEN TRABZON

Fenerbahçe derbisindeki saha olaylarıyla gündemde olan Trabzonspor, buna rağmen Süper Lig'de 30 haftada ligin en centilmen takımı oldu. Bordo-mavililer şu ana kadar 1 kırmızı, 45 sarı kart gördü. Ligde en çok kırmızı kart gören takım ise 7 Adana Demir (7) oldu. Ligin en az sarı kart gören takımları 45 kart ile Trabzonspor ve Ankaragücü.

İSTİKRARSIZ BENKOVIC

Trabzonspor'un bir diğer stoperi Filip Benkovic de Baniya gibi istikrarsız bir görüntü ortaya koyarken, son 7 maçta kadroya giremedi. Sakatlığı nedeniyle son 7 maçın 3'ünde bulunmayan 26 yaşındaki Hırvat oyuncu 4 maçta ise 21 kişilik kadroya giremedi

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