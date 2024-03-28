"Kaliteyi arttıracağız"

Başkan Ertuğrul Doğan, en büyük hayalinin borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor olduğunu bildirdi. Doğan, Trabzonspor dergisindeki yazısında, asla taviz vermeyecekleri iki konu bulunduğunu, bunlardan öncelikli olanın ekonomik istikrar, ikincisinin ise sportif başarı olduğunu belirterek şöyle devam etti: "Artık deniz bitti. Kulüplerin gelirleri yarı yarıya düştü. Buradan çıkışın yolu, yeni gelir kaynakları için projeler üretmek, doğru transfer politikası ve sponsorluklardır. Ne forma ne mağazalarımızdaki ürün ne de kombine ve bilet satışları yaraya merhem olmuyor. En büyük hayalim, borçsuz ve kendi kaynaklarıyla sürekli büyüyen, gelişen ve başarıdan başarıya koşan bir Trabzonspor'dur. Takımın kalitesi de artacak."

BAŞKAN, PFDK'YA VERİLDİ

Başkan Ertuğrul Doğan, PFDK'ya sevk edildi. Yapılan açıklamada, "Ertuğrul Doğan'ın yaptığı açıklamalarda yer alan beyanlarının kulüp sosyal medya hesabından (youtube) yayınlanması suretiyle 'sportmenliğe aykırı hareket' nedeniyle Disiplin Talimatı'nın 36. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir" denildi.