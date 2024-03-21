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İbrahim Hacıosmanoğlu: FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum!

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı. Fenerbahçe'ye karşı sert söylemlerde bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum. FETÖ'nün listesinde ben varım, siz gittiniz arkadaşlık yaptınız" sözleriyle sarı lacivertli kulübe tepki gösterdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 23:46 Güncelleme Tarihi: 21 Mart 2024 Perşembe 23:48
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İbrahim Hacıosmanoğlu: FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum!

Trabzonspor'un eski başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu, Trabzonspor - Fenerbahçe maçında yaşanan olaylara ilişkin açıklamada bulundu.

Fenerbahçe'ye karşı sert söylemlerde bulunan İbrahim Hacıosmanoğlu, "FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum. FETÖ'nün listesinde ben varım, siz gittiniz arkadaşlık yaptınız" sözleriyle sarı lacivertli kulübe tepki gösterdi.

İşte İbrahim Hacıosmanoğlu'nun olaylara ilişkin açıklamaları.

"POLİS ARABALARINI TERS ÇEVİRDİLER!"

"Fenerbahçe ile Trabzon'da yaptığımız karşılaşmalarda gergin olduğumuzda her zaman Fenerbahçe'nin ekmeğine yağ sürüldü. Ne zaman sakin oynasak Fenerbahçe'ye karşı daha iyi oynuyoruz. Seyircinin maçı germesinin Trabzonspor'a faydası yok, zararı var. Sahaya suların atılması normal değil, tasvip etmiyoruz. Yaygara koparıyorlar maç neden tatil olmadı diye. Fenerbahçeliler polis arabalarını devirdiler, Galatasaray stadında bırakın su şişesini itfaiye sanki sahaya su tutuyordu."

"TRABZON'DA FENERBAHÇE'YE ALERJİ VAR"

"Trabzonspor'un VAR'daki arkadaşlardan şikayet etmesinin gerçek nedeni ortaya çıktı. O şahıs orada çay içmek için mi oturdu, golden önceki faulü görmüyor mu? O golü iptal etse, maç 2-2 devam etse taraftar sahaya girecek mi? Tamam golü attın yendin, İstanbul'da biz sevinmişiz ligin başı ortam gergin değil, orda da hakem haksızlıklarına uğramamıza rağmen yendik sevindik. O maçla bunu neden kıyaslıyorsun, maç başladı ortam gergin, Trabzon'da zaten Fenerbahçe'ye karşı normalde bir alerji var. Maç bitmiş, faulü vermemiş golü yemişiz, her taraf gergin stadın ortasında niye seviniyorsun git soyunma odasında sevin. Sevinmek hakları tamam ama ortam gergin, niye daha çok geriyorsun, el kol hareketleri yapıyorsun."

"BOKSÖR MÜSÜN FUTBOLCU MU?"

"Bir taraftar sahaya girdi, güvenlik görevlisi olan şahıs yere seriyor onu, senin futbolcun futbol takımının sporcusu mu yoksa boks kulübünün sporcusu mu, onların boks kulübü de var ben bunları anlayamadım. Güvenlik görevlisi taraftarı yakaladı etkisiz hale getirdi, daha neden vuruyorsun buna. O etkisiz hale getirmese sana saldırmaya devam etse vur. Sen yumruk tekme atıyorsun, ondan sonra taraftar sahaya giriyor, neden girmesin. Ayrıca sakat olan Mert Hakan yedek kulübesinde. Bunların hepsi provokasyon, neden getirip yedek kulübesine koyarsın.''

"O FUTBOLCULAR TRABZON'DAN NASIL AYRILDI?"

"Futbolcu taraftarın kafasına tekme atıyor. Ankaragücü başkanı zavallı mı o zaman. O futbolcular Trabzon'dan adli işlem yapılmadan nasıl ayrıldı. Seyircimizin yaptığını da tasvip etmiyoruz. Bir suç işledik cezası var bunu çekeriz."

"FETÖ'YE EN BÜYÜK DARBEYİ BEN VURDUM"

"Ali Koç kurşunlanma olayını gündeme getirdi. Otobüs kurşunlanmasını FETÖ'ye bağladı, iki kulübün arasını da FETÖ açıyormuş, bıraksın gitsin. FETÖ ile siz kol kolaydınız. FETÖ'ye en büyük darbeyi ben vurdum. FETÖ'nün listesinde ben varım, siz gittiniz arkadaşlık yaptınız. FETÖ Fenerbahçe'yi neden ele geçirsin. FETÖ Trabzon ve Trabzonspor ile oyun oynayamaz, ancak sizin gibilerle oynarlar. Çünkü siz işlerine gelir arkadaş olursunuz, zaaflarınızı bulur oyun oynarlar. Biz FETÖ'yü de onun arkasındakileri CIA'yi de MOSSAD'ı da tanımıyoruz, biz öyle bir milletiz. Ali Koç basın toplantısı yapıyor, Trabzonspor'a da mavi boncuk dağıtıyor "FETÖ aramızı bozuyor" diyor. Ne FETÖ, ne köpekleri ne de arkada onları besleyenler, ne Trabzonspor'a ne de Trabzon'a hükmedemez. Sadece sizin gibi onların içinde olan zaaflarınızı teslim ettiğiniz için size oyun yapabilir bize yapamaz. O konuda başka kapıya."

"LİGDEN ÇEKİLİYORSAN ÇEKİL!"

"Çekiliyorsan çekil, ön mü alıyorsun senin futbolcuların temize çıksın diye? 'Bizim oyuncularımıza fatura kesmeye çalışıyorlar' diyor. Biz kendimize faturayı kesiyoruz 10 -20 maç kapatın sahamızı hata yaptık. Senin oyuncun boks kulübünün sporcusu mu, futbol takımının sporcusu mu, uçan tekme atan tekwando takımının sporcusu mu? Bunlar şark kurnazı. Önlem almaya çalışıyorlar, federasyon o görüntülere göre futbolculara ceza verecek. Kamuoyunu geriyorlar "bak biz ligden çekiliriz, misketlerimi alır giderim" nereye gidiyorsanız gidin, kim şampiyon olursa olsun bizi ne ilgilendiriyor. Fenerbahçe ile şampiyonlukta yarıştık şampiyonluğumuzu çaldılar, Fenerbahçe ile yarışırken Galatasaray kaç kez Trabzon'da yendi bizi şampiyonluktan etti. Bu spordur Galatasaray ile nasıl yarışırsanız yarışın biz dışındayız. Trabzonspor Fenerbahçe maçları kainat sürdüğü sürece böyle devam edecek, bizim elimizden şampiyonlukları çaldınız."

"İKİ TAKIM VAR, GERİSİ FİGÜRAN MI?"

"Böyle iğrenç bir sezon daha görmedim. İki takım var gerisi figüran mı? Her hafta bir kötülük yapacaksınız puan alacaksınız, şampiyon olacaksınız. Olmayın şampiyon, namussuz şampiyonluğun ne faydası var sana. Kul hakkı yiyerek şampiyon olmanın ne faydası var. Ne oldu 2011'de çaldınız şampiyonluğu Allah belanızı verdi."

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