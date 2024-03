Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkan Vekili Mehmet Uçum, Trabzonspor Fenerbahçe derbisini değerlendirdi. Uçum'un x'ten yaptığı açıklama şu şekilde: "Hiç kimse kendi özerk alanında 'tek iktidarım' diye düşünmesin, devlet her özerk alanı takip eder. Herkes bunun farkına varsın. İster siyaset, ister ekonomi, ister hukuk, ister futbol fark etmez devlet, Türkiye 'ye bilerek ya da bilmeyerek yahut örtülü ya da açık Türkiye düşmanlığı üzerinden iş ve işlem içinde olanlara her zemini kaos üretmek için kullananlara karşı her türlü tedbiri alır. Futbolda yaşananlar sadece kendi mecrasında kalmaz. Sorumlular gereken değerlendirmeyi yapmak zorundalar. Hiç kimse hiç bir alanda ve hiç bir mecrada Bağımsız ve Güçlü Türkiye'yi test etmeye kalkışmasın."