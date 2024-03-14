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Meunier’in ilk derbi maçı

Devre arasının tek transferi olan ve 7 maçtır Trabzonspor'un formasını aralıksız giyen Meunier, ilk derbisi için geri sayımda. Papara Park ve deplasman birçok kez görev yapan 32 yaşındaki sağ beke Fenerbahçe derbisinin önemi ve atmosferi hakkında bilgiler verildi. Ezeli rekabet anlatıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 14 Mart 2024 Perşembe 06:50
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Meunier’in ilk derbi maçı

Devre arasının tek transferi olan ve 7 maçtır Trabzonspor'un formasını aralıksız giyen Meunier, ilk derbisi için geri sayımda. Papara Park ve deplasman birçok kez görev yapan 32 yaşındaki sağ beke Fenerbahçe derbisinin önemi ve atmosferi hakkında bilgiler verildi. Ezeli rekabet anlatıldı.

DÜN ANTRENMANA ÇIKAMADI

Trabzonsporlu Meunier dün idmana çıkmadı. Belçikalı sağ bekin karın kaslarındaki ağrı nedeniyle antrenmana katılmadığı belirtildi. 32 yaşındaki futbolcunun Fenerbahçe derbisinde forma giymesinde ise herhangi bir sıkıntı yok.

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