Rakamların rekoru

Fırtına, istatistiklere bakıldığında da fark oluşturdu. Yüzde 67 topa sahip olan Karadeniz devi, rakip ceza sahasında tam 43 kez meşin yuvarlakla buluştu. 3.07'lik gol beklentisine ulaşan Trabzonspor, 26 şutun 11'inde isabet yakaladı; 25 orta denemesinin 11'inde hedefi buldu. Rakibine sadece 2 isabetli şut imkanı tanıdı, 522 başarılı pasla maçı tamamladı.

17 DERBİDE 5 YENİLGİ

Pazar günü Fenerbahçe'yi konuk edecek Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde üç büyük rakibi ile yaptığı maçlarda sergilediği mücadeleyle göz doldurdu. Trabzonspor, Avcı'nın görev yaptığı iki ayrı dönemde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş karşısında 17 karşılaşmaya çıktı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 6 galibiyet ve 6 beraberlik elde ederken, 5 kez sahadan mağlup ayrıldı. Karadeniz ekibi, söz konusu mücadelelerde 23 gol atarken, kalesinde 25 gol gördü.

AVCI, F.BAHÇE'Yİ BEKLİYOR

Fırtına, Abdullah Avcı yönetiminde sarı-lacivertli takıma karşı çıktığı 5 maçta 1 kez kaybetti. Bordo-mavililer, 2020-21 sezonunda (28 Şubat 2021) Trabzon'da oynanan maçı 1-0 kaybederken, ardından Avcı ile Fenerbahçe'ye karşı çıktığı 4 maçta 3 galibiyet ve 1 beraberlik elde etti.

HİÇ KAYBETMEMİŞTİ

Karadeniz devi, teknik direktör Avcı idaresinde şampiyon olduğu 2021- 2022 sezonunda üç büyük rakibine karşı hiç mağlup olmadı. Bordo-mavililer, bu maçlarda 3 galibiyet, 3 beraberlik alarak sezonu Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş karşısında yenilgisiz tamamladı.