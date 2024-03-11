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İstanbul’a karşı Trabzon

Ligde puan durumunun ilk 6 basamağında 5 tane İstanbul kulübü var. Üçüncü sırada olan Trabzonspor, ilk 6’ya giren tek Anadolu takımı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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İstanbul’a karşı Trabzon

Süper Lig'de 8 İstanbul takımı var ve bunların 3'ü küme düşme hattında. Ligin 29'uncu haftasında oluşan sıralamada ise ilk 6 sırada 5 İstanbul kulübü var. Bu grubun arasına girebilen tek takım Trabzonspor oldu. Galatasaray ve Fenerbahçe'nin ardından üçüncü sırada yer alan Fırtına; Beşiktaş, Başakşehir ve Kasımpaşa'nın önünde. Tarihinde İstanbul dışına şampiyonluğu ilk getiren takım olma unvanını da elinde bulunduran Trabzonspor'un bu sezon İstanbul temsilcilerine karşı verdiği mücadeleyi ise ünlü yorumcu Erman Toroğlu şöyle yorumladı: "Trabzonspor, bu ülkede üç büyüklere karşı masada da sahada da mücadele edebilecek tek takımdır. Diğerlerini badem yaparlar da bunları yapamazlar." Fırtına bu hafta Fenerbahçe'yi konuk edecek.

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