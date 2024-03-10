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Fırtına'dan 5'i bir yerde

Markao ile geriye düşen bordo-mavililer; Bardhi, Biraschi (k.k), Trezeguet, Pepe ve Umut Bozok ile gol yağdırdı. F.Bahçe derbisi öncesi en farklı galibiyetini aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 10 Mart 2024 Pazar 06:50
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Fırtına'dan 5'i bir yerde

Trabzonspor, Süper Lig'in 29. haftasında Karagümrük'ü ezdi geçti. Ligde 3 ve kupadaki 2 maçlık galibiyet serisinin ardından geçen hafta Alanyaspor deplasmanından 3-1'lik mağlubiyetle dönen bordo-mavililer, Karagümrük'ü yenerek üçüncülük yarışında fire vermedi. Fırtına, Türkiye Kupası'nda yarı finalde 2 maç oynayacağı Karagümrük karşısında maç boyunca üstündü.

FUTBOL ŞOV YAPTI

Bordo-mavililer, bu sezon Süper Lig'de en fazla isabetli pas verdiği (297), orta yaptığı (19) ve şut çektiği (16) ilk yarıyı Fatih Karagümrük karşısında oynasa da soyunda odasına 1-1'lik sonuçla gidildi. Ancak maçın ikinci yarısında tam anlamıyla kasırga çıktı. Davide Biraschi'nin kendi kalesine attığı golle 2-1 öne geçen Karadeniz devi; Trezeguet, Nicolas Pepe ve Umut Bozok ile farka koştu. futbol şov ile kazandı.

7. KEZ KAZANDI

Trabzonspor ile Fatih Karagümrük tarihlerinde 10. defa karşı karşıya geldi. Karadeniz devi bu periyotta 7. galibiyetini dünkü sonuçla elde etti. Bir kez İstanbul temsilcisi kazanırken, iki maç ise beraberlikle tamamlandı.

AVERAJI DÜZELTTİ

Bordo mavili takım teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra Trendyol Süper Lig'de rakip ağları toplam 34 kez havalandırdı. Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 26 gol gördü. Özellikle dünkü farklı galibiyetle averaj düzeltti.

2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Teknik direktör Abdullah Avcı, geçen hafta Alanyaspor karşısında alınan mağlubiyet sonrası ilk 11'de iki değişiklik yaptı. Sakatlanan kaleci Uğurcan Çakır'ın yerine kalede Muhammet Taha Tepe'ye görev veren Avcı, forvet hattında ise Enis Destan'ın yerine Pepe'yi değerlendirdi.

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