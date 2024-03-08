Ertuğrul Doğan: Trabzonspor'un geleceği parlak

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, kulüp dergisindeki yazısında önemli mesajlar verdi. Bordo-mavili ekibin geleceğinin parlak olduğunu belirten Doğan, "Belki bugünkü tablo sancılı görülebilir ama ben bu takımın içinde bulunduğu değişime tüm kalbimle güveniyorum. Çünkü hem ekonomik hem de sportif anlamda attığımız sağlam adımların yakın bir gelecekte meyvelerini vereceğine inanıyorum. İleriyi görüyorum ve bu yüzden umutluyum. Özlediğimiz, tutkuyla arkasından gittiğimiz ve başka hiçbir şeye değişmeyeceğimiz sevdanın renkleri çoktan dönüşümünü başlatmış, sonrasında da hepimize keyif veren günlere geri dönmüş olacağız" ifadelerini kullandı.