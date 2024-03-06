İstikrarını koruyamadı

En son 2021-2022 sezonunun 23. ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 veya üzeri maç art arda alamadı.

BAŞAKŞEHİR VE ALANYASPOR

Trabzonspor'un 2016-17'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir ile birlikte en fazla mağlup olduğu takım Alanyaspor oldu. Karadeniz devi, Alanyaspor ile Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Fırtına geçtiğimiz sezon yine Alanya'da oynanan karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti

ŞAPKALAR ÖNE

Yerel gazeteler, Alanya'da alınan mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Taka gazetesi: Alanya'da hüsran, Kuzey Ekspres: Hadi bakalım, şapkalar öne!, Sonnokta: Fırtına'ya Alanya freni, Günebakış: Trabzon şokta.