Haberler Trabzonspor İstikrarını koruyamadı

İstikrarını koruyamadı

Fırtına, Alanyaspor yenilgisiyle galibiyet serisini de sürdüremedi. Ligde sahasında Hatayspor ve deplasmanda Pendikspor'u 2-0, evinde Adana Demir'i de 1-0 yenen bordomavililer, 75 hafta sonra art arda 4 maç kazanma fırsatını değerlendiremedi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 06 Mart 2024 Çarşamba 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstikrarını koruyamadı

En son 2021-2022 sezonunun 23. ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan bordo-mavililer, daha sonraki dönemde hiç 4 veya üzeri maç art arda alamadı.

BAŞAKŞEHİR VE ALANYASPOR

Trabzonspor'un 2016-17'den bu yana Süper Lig'de Başakşehir ile birlikte en fazla mağlup olduğu takım Alanyaspor oldu. Karadeniz devi, Alanyaspor ile Süper Lig'de oynadığı 15 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Fırtına geçtiğimiz sezon yine Alanya'da oynanan karşılaşmayı 5-1 kaybetmişti

ŞAPKALAR ÖNE

Yerel gazeteler, Alanya'da alınan mağlubiyeti manşetlerine farklı başlıklarla taşıdı. Taka gazetesi: Alanya'da hüsran, Kuzey Ekspres: Hadi bakalım, şapkalar öne!, Sonnokta: Fırtına'ya Alanya freni, Günebakış: Trabzon şokta.

DİĞER
İbrahim Tatlıses'in kızı boyayı beğenmeyince 9 bin TL'yi ödemedi! Dilan Çıtak mahkemelik oldu
Kentsel dönüşüme takoz oldular:5 ilçe 43 dava! İşte CHP'nin başkan adayları
F.Bahçe'den Avrupa tarifesi! Kartal'dan revizyon
Cimbom Avrupa'da zirvede! Dev takımları solladı
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Fırtına'ya Reus müjdesi
Onuachu'suz kazanamıyor
Namaz vakitleri İstanbul | 6 Mart Çarşamba
Canlı altın ve dolar kuru takibi (6 Mart Çarşamba)
İşte Süper Loto sonuçları (5 Mart)
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Olaylı maç PFDK’da Olaylı maç PFDK’da 01:13
Baki: İttire ittire şampiyonluk! Baki: İttire ittire şampiyonluk! 01:11
Cengiz Ünder: Hedefimiz final Cengiz Ünder: Hedefimiz final 01:10
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:56
PSG Mbappe ile turladı! PSG Mbappe ile turladı! 00:55
Daha Eski
B. Münih çeyrek finale yükseldi! B. Münih çeyrek finale yükseldi! 00:52
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:47
G.Saray sahasında kazandı! G.Saray sahasında kazandı! 22:46
Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek Cimbom transferde büyük oynuyor! Mertens'in yerine gelecek 22:34
Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! Avrupa devinin Szymanski ısrarı bitmiyor! 22:31
Meler Milan maçında Meler Milan maçında 21:50