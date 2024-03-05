Fırtına dindi

Bordo-mavili takım, Süper Lig'in 28. haftasında dün akşam deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 yenildi. Ligde 3, Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 5 resmi karşılaşmayı kazanan Fırtına, Akdeniz'de esmek istiyordu. Ama evdeki hesap çarşıya uymadı. Fatih Tekke'li güney ekibi karşısında Trabzonspor şok goller yedi. 8. dakikada takımını öne geçiren Oğuz, 38'de farkı ikiye çıkardı: 2-0. 73'te Efecan 3-0 yaptı, son sözü Nicolas Pepe böyledi: 3-1.

BİR İLKİ BAŞARACAKTI

Karadeniz devi, dün galip gelmesi halinde şampiyonluk yaşadığı 2021-2022 sezonunun ardından bir ilki gerçekleştirmiş olacak, ilk kez art arda Süper Lig'de 4 maçtan galibiyetle ayrılacaktı. En son yine Avcı ile 2021-22'nin 23 ile 27. haftaları arasında 5 maç üst üste kazanan Fırtına, daha sonra hiç 4 maç art arda galip gelemedi. Son 3 haftada Hatay ve Pendik'i 2-0, Adana Demir'i 1-0 yenen bordo-mavililer, 4. maçını kaybetti ve böylece seri sona erdi.

Yunus Emre SEL