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Trabzonspor'da Divan Kurulu devir teslim töreni yapıldı

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu seçimlerinde başkanlığa seçilen Mahmut Ören, görevi eski başkan Ali Sürmen’den devir aldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 12:07
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Trabzonspor'da Divan Kurulu devir teslim töreni yapıldı

Hafta sonu Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Atatürk Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen 55. Seçimli Olağan Divan Genel Kurulu seçimlerinde başkanlığa seçilen Mahmut Ören, Ziya Bey Tesisleri'nde bulunan Divan Başkanlık Kurulu'nda düzenlenen törenle eski başkan Ali Sürmen'den görevi devraldı. Törende, seçimlerde divan kuruluna başkanlık eden Hakan Orhan da yer aldı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu başkanlık görevini devreden Ali Sürmen, 2015 yılında başlayan görev dönemini genel kurul ile sonlandırdıklarını belirterek, "Hizmetler, Trabzonspor içindir ve hizmetlerin bir yarış şeklinde olsa da mutlaka bir devredilme zamanı olduğunu bilincinde olmak zorundayız. Son genel kurulda aday olmayışımın bu fikrimin bir alışkanlık haline gelmesi için bir örnek olsun diye yaptım. Yeni başkan Mahmut Ören ile birlikte kulübün sıkıntılı süreçlerini birlikte aştık. Kulübün menfaatleri ön planda olduğu zaman bir araya gelebiliyorsanız asıl dostluk odur. Başkan seçilmesinden dolayı çok mutlu oldum. Trabzonspor adına çok faydalı sonuçlar doğuracağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı Mahmut Ören ise Trabzonspor camiasına yaraşır biçimde ve büyük olgunluk ile centilmenlik içerisinde seçimlerin tamamlandığını dile getirerek, "Divan Genel Kurulu'nda bizleri göreve layık gördüler. Bu düzeyli yarışla kazanan 'ben' değil, 'biz' olmuştur. Bu vesile ile değerli divan kurulu üyelerine teşekkürü borç biliriz. Tabii ki görev süremizce önceliğimiz hizmet, ortak paydamız Trabzonspor olacaktır. Söz verdiğimiz üzere Trabzonspor'u en iyi şekilde temsil etmek ve kulübümüze hizmet için var gücümüzle çalışacağız" dedi.

Devir teslim töreninin ardından 'Trabzonspor Divan Başkanlık Kurulu Başkanı' olan Mahmut Ören, düzenleyeceği basın toplantısıyla Trabzonspor Denetleme Kurulu'ndaki başkanlık görevinden istifa edeceğini açıkladı.

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