Trabzonspor'da Abdullah Avcı: Analizlerimizi yaptık!

Trendyol Süper Lig'in 28. hafta karşılaşmasında deplasmanda Corendon Alanyaspor ile kozlarını paylaşacak Trabzonspor'da, teknik direktör Abdullah Avcı mücadele öncesi açıklamalarda bulundu.

İşte o sözler:

İyi bir futbol akşamı olsun. Oyun oynamaya çalışan bir takımla oynayacağız. Son haftalarda skor ve oyun olarak yükselen bir grafiğimiz var. Üçüncülük, dördüncülük hedefi ve Türkiye Kupası hedefleri önümüzde net bir şekilde duruyor. Bu hedeflere koşar adım gidiyoruz. Umarım bugün buna doğru cevap veririz.

Alanyaspor, bir antrenör takımı. Planları, organizasyonları var. Küme düşme hattının biraz üstündüler. Bugün ellerinden geleni yapacaklardır. Analizlerimizi yaptık, umarım güzel bir futbol akşamı olur. Umarım karşılığını alırız.