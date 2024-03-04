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Trabzonspor Alanya'da 3 puan peşinde!

Trabzonspor, Süper Lig'in 28. hafta maçında Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor’a konuk oluyor. Karadeniz devi 3 puan alarak ligdeki üçüncülük hedefinde emin adımlarla ilerlemek istiyor. İşte Trabzonspor - Alanyaspor maçının muhtemel 11'leri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Mart 2024 Pazartesi 06:50
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Trabzonspor Alanya'da 3 puan peşinde!

Bordo-mavili takım, Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında bu akşam deplasmanda Corendon Alanyaspor ile karşılaşacak. Süper Lig'de 3, Ziraat Türkiye Kupası'nda 2 olmak üzere oynadığı son 5 karşılaşmayı kazanan Fırtına, Akdeniz'de de etkisini sürdürmeyi arzuluyor. Avrupa kupalarına gitme hedefi doğrultusunda üçüncülük iddiası bulunan Trabzonspor, Fatih Tekke yönetimindeki Alanyaspor karşısında kayıp yaşamak istemiyor.

3 FUTBOLCU YOK

Alanya maçında sakatlığı bulunan Onuachu'nun yanı sıra henüz hazır olmayan Orsic ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen forma giyemeyecek. Sakatlıkları geçen Fernandez ve Benkovic gibi isimler ise teknik ekipten forma bekliyor.

ALANYASPOR - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER

Alanyaspor:Ertuğrul, Hadergjonaj, Fatih, Aliti, Balkovec, Fer, Richard, Efecan, Oğuz, Sisto, Augusto

Trabzonspor: Uğurcan, Meunier, Mendy, Denswil, Eren, Berat, Umut, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis,

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