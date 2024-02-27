Trezeguet kasırgası

Süper Lig'de, bu sezon ilk kez üst üste 3 maç kazanan Trabzonspor'da Trezeguet, performansıyla dikkat çekiyor. 29 yaşındaki sol kanat, çıktığı son 4 resmi maçta fileleri sarstı. Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği ile oynanan maçta turu getiren gole imza atan Mısırlı oyuncu, Trendyol Süper Lig'de ise Hatayspor, Pendik ve Adana Demirspor maçlarında attığı 1'er golle önemli katkı sağladı.

16 PUAN KAZANDIRDI

Bordo-mavili takım, Trezeguet'nin golle buluştuğu maçları kaybetmedi. Bu sezon ligde 7, kupada ise 1 kez fileleri sarsan Mısırlı futbolcu, söz konusu gollerin 6'sını deplasmanda 2'sini ise Papara Park'ta attı. Trabzonspor, 29 yaşındaki yıldızın gol attığı maçlarda 16 puan elde etti.