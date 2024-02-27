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Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında Başakşehir ile kozlarını paylaşacak. Papara Park Stadyumu'nda oynanacak maçta Kadir Sağlam düdük çalacak. Mücadele öncesinde merak edilen konular arasında maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri de yer alıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:40 Güncelleme Tarihi: 27 Şubat 2024 Salı 15:40
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Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | Ziraat Türkiye Kupası

Trabzonspor - Başakşehir maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Çeyrek final maçında Trabzonspor ile Başakşehir kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar araştırılıyor. Peki, Trabzonspor - Başakşehir maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TRABZONSPOR - BAŞAKŞEHİR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Başakşehir maçı 28 Şubat Çarşamba günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

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