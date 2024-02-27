Abdullah Avcı ile bir başka

Bordo mavili takım, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Trendyol Süper Lig'de 19 maça çıktı. Karadeniz devi, bu periyotta 10 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 34 puan elde etti, 1.78 puan ortalaması yakaladı.

62. GALİBİYETİ ALDI

Adana Demir'i 2-0 yenen Trabzonspor, Avcı yönetiminde ligde 62. galibiyetini aldı. Bordo-mavililer, Avcı ile çıktığı 112 lig maçında 62 galibiyet, 32 beraberlik, 18 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, başarılı hoca ile 1 şampiyonluk, 2 Süper Kupa aldı.

3 KUPA KAZANDI

Karadeniz devi, ilk olarak 10 Kasım 2020 tarihinde göreve getirdiği Abdullah Avcı ile müzesine 3 kupa getirdi. 2021-22'de F.Bahçe'nin 8 puan önünde 81 puanla şampiyon olan Fırtına, 27 Ocak 2021'de Başakşehir'i 2-1 yenerek, 30 Temmuz 2022'de de Sivas'ı 4-0 mağlup ederek Süper Kupa'yı müzesine götürdü.

28 KEZ SARSTI

Fırtına teknik direktör Abdullah Avcı göreve geldikten sonra rakip ağları toplam 28 kez havalandırdı. Karadeniz temsilcisi, kalesinde ise 22 gol görerek averajını da düzeltti.

SIRA BAŞAKŞEHİR'DE

Önce Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği'ni eleyen bordo-mavili takım, ardından Süper Lig'de sırasıyla Hatayspor, Pendikspor ve Adana Demirspor'u mağlup etti; üç maçı da gol yemeden bitirdi. Şimdi sırada yarın kupadaki Başakşehir sınavı var.