Hakem haklıydı

TEKNİK direktör Abdullah Avcı, galibiyet sonrası şunları söyledi:

Keyif aldığımız bir ilk yarı oynadık. İkinci yarı da da fırsatlarımız oldu. Gelecek sezonun planlarını daha iyi yapabilmek için kazanmak çok önemli.

Pepe ve Onuachu fiziksel olarak iyi seviyeye geldiğinde çok daha iyi olacak.

Umut'a teşekkür ediyorum. Ona verdiğimiz fırsatı iyi kullanıyor.

Hakeme iki pozisyonda itirazım oldu. Sarı kart gördüğüm pozisyonda hakem haklı. Buradan özür diliyorum.

Taraftarımıza ve buraya gelenlere teşekkür ediyorum. Çarşamba günü kupa maçında desteklerini bekliyoruz.

Fernandez'i koruduk bugün.

Orsic de zaten mart ayında geliyor.