Umut Güneş: Ben elimden geleni yapıyorum!

Trendyol Süper Lig'İn 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşma sonrası bordo-mavililerde Umut Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE UMUT GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Çok iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok iyi bir 45 dakika oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra rakibin daha baskılı oynayacağını da tahmin ediyorduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik. 3 maç üst üste gol yemeden kazanmayı bildik. Kupa maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Ben elimden geleni yapıyorum.