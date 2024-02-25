Haberler Trabzonspor Umut Güneş: Ben elimden geleni yapıyorum!

Umut Güneş: Ben elimden geleni yapıyorum!

Trendyol Süper Lig'İn 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşma sonrası bordo-mavililerde Umut Güneş açıklamalarda bulundu. İşte o sözler...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 25 Şubat 2024 Pazar 19:18
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Umut Güneş: Ben elimden geleni yapıyorum!

Trendyol Süper Lig'İn 27. haftasında Trabzonspor sahasında Yukatel Adana Demirspor'u 1-0'lık skorla mağlup ederken karşılaşma sonrası bordo-mavililerde Umut Güneş açıklamalarda bulundu.

İŞTE UMUT GÜNEŞ'İN AÇIKLAMALARI:

Çok iyi bir takımla karşılaşacağımızı biliyorduk. Çok iyi bir 45 dakika oynadık. 1-0 öne geçtikten sonra rakibin daha baskılı oynayacağını da tahmin ediyorduk. İkinci yarı daha iyi olabilirdik. 3 maç üst üste gol yemeden kazanmayı bildik. Kupa maçı için hazırlanmaya başlayacağız. Ben elimden geleni yapıyorum.

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