Trabzonspor Adana Demirspor: 1-0 | MAÇ SONUCU - ÖZET

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de 27. hafta maçında Adana Demirspor'u konuk etti.

Bordo-mavililer, rakibini 1-0 mağlup etti.

Trabzonspor'un golünü 21. dakikada Trezeguet kaydetti.

Adana Demirspor'da Jese Rodriguez 90+4. dakikada kırmızı kart gördü.

Bordo-mavililer bu sonucun ardından puanını 46 yaptı.

Adana Demirspor ise 32 puanda kaldı.

Trabzonspor, Süper Lig'de 28. hafta karşılaşmasında Alanyaspor'a konuk olacak.

Adana Demirspor ise Fatih Karagümrük'ü ağırlayacak.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Trendyol Süper Lig'in 27. haftasında oynanan maçta Trabzonspor, Yukatel Adana Demirspor karşısında ilk yarıyı 1-0 önde tamamladı.

4. dakikada Visca'nın sağdan kullandığı köşe atışında, ceza alanı içinde Meunier'in kafa vuruşunda kaleci Magomedaliyev güçlükle topu kornere gönderdi.

5. dakikada Visca'nın aynı yerden kullandığı köşe atışında, bu kez ceza yayı üzerinden Mendy'in şutunda kaleci Magomedaliyev yatarak topun sahibi oldu.

21. dakikada Trabzonspor 1-0 öne geçti. Visca'nın sağdan ortasında ceza alanı çizgisi yakınında Bardhi'nin şutunda top savunmadan döndü. Pozisyonu takip eden Trezeguet, altıpasta meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

24. dakikada serbest vuruş kullanan Eren Elmalı'nın ortasında, ceza alanı içinde Bardhi'nin şutunda top yan direğe çarparak auta çıktı.

30. dakikada Visca'nın sağdan ortasında, Trezeguet ceza alanı içinde topu üsten auta gönderdi.

Trabzonspor maçın ilk yarısını 1-0 önde bitirdi.

55. dakikada Visca'nın pasında, ceza alanı sağ çaprazında Bardhi'nin yerden vuruşunda, top filelerle buluştu. Ancak Video Yardımcı Hakem uygulamasıyla gol ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

77. dakikada Michut'un pasında, ceza alanı sol çaprazında Barasi'nin şutunda top üsten auta gitti.

78. dakikada Mohammadi'nin soldan ortasında, arka direkte Aymbetov'in kafa vuruşunda, top direğin dibinden auta çıktı.

90. dakikada Bardhi'nin pasında, ceza alanı sağ çaprazında Pepe'nin yerden şutunda, top kaleci Magomedaliev'de kaldı.

Trabzonspor, karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı.