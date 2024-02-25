Taraftara davet

Bu sezon ligde zirve yarışından kopmasının yanı sıra son iki maça kadar oynanan futbolla taraftarlarına umut aşılamayan Trabzonspor'u taraftarlar tribünlerde yalnız bırakmıştı. Bu anlamda şampiyonluk sezonundaki coşkulu ambiyansı iki sezondur yakalayamayan bordo-mavililerde teknik heyet ve futbolcular tribünlerdeki boşluklardan rahatsız olmuştu. Yeniden aynı atmosferde oynamayı arzulayan Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular önlerindeki 5 maçın 4'ünü iç sahada oynayacakları için biraz olsun umutlu. Abdullah Avcı "Taraftarlarımızın varlığı bizi daha güçlendiriyor. Onların enerjisine çok ihtiyacımız var" diyor

Önündeki 5 maçın 4'ünü sahasında oynayacak Trabzonspor'da teknik heyet ve futbolcular taraftarların tribünleri doldurmasını bekliyor