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Planımız hazır

Gelecek yıla hazırlandıklarını belirten Avcı, “Hızla mesafe kat etmek istiyoruz. Uygun isimlerle kadroyu güçlendireceğiz” diye konuştu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 23 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Planımız hazır

Fırtına'da Teknik Direktör Abdullah Avcı, kadro planlamasıyla ilgili çalışmaların sürdüğünü söyledi. Hafta başında İstanbul'da Başkan Ertuğrul Doğan ile görüştüğünü belirten tecrübeli hoca, "Hızla mesafe kat etmek istiyoruz. Kulübün bünyesine, bütçesine, mevkisel olarak nelere ihtiyacımız var bunlara da bakıyoruz. Yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Şu an itibariyle hem yarışacağız hem önümüzdeki senenin planlamasını yapıyoruz. Her şey sağlıklı bir şekilde ilerliyor" dedi.

KUPAYI İSTİYORUZ

Bu yıl Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanmak istediklerini vurgulayan Avcı, sözlerini şöyle sürdürdü: Ulaşılabilir hedefimizi zaten net bir şekilde söylemiştik. Bu sene itibariyle 3'üncülük ve 4'üncülük, Avrupa Kupalarına gitmek, Türkiye Kupası... Bu hedefler geçiş döneminde sancılı olmasına rağmen önümüzde ve aynı sıralamada duruyor. Onun için daha iyisini, daha iyi oyunlar yapabilir miyiz? En iyi şekilde hazırlanıyoruz. Kupa var, ligde 12 maç kaldı. Oyuncuların durumu gayet iyi, enerjisi yüksek. Umarım bunun karşılığını alırız.

ORSIC'İN TARİHİ VAR

Abdullah Avcı, Mislav Orsic'in tam hazır olması için 15 Mart tarihini bekleyeceklerini vurguladı. Tecrübeli hoca, "Sakatlıklardan sonra insanlar o yeri değil diğer tarafı daha çok korurlar. Biz de bu süreçte daha koruyarak gidiyoruz. Bir aksilik olmazsa 15 Mart'a kadar olan süreçte faydalanacağız" ifadelerini kullandı.

MEUNIER'E ÖVGÜ

Meunıer'den övgüyle bahseden Avcı, "Milli takımda tekrar olmak istiyor. Son derece örnek bir oyuncu. İyi bir profesyonel, çok iyi çalışıyor. Örnek bir oyuncu. Kısa sürede adapte oldu. Umarım böyle devam eder" dedi.

Düdük Şeker'in

Pazar günü Papara Park'ta yapılacak Trabzonspor- Adana Demirspor mücadelesinin hakemi Burak Şeker oldu. Fırtına, Şeker'in daha önce ligde düdük çaldığı 4 maçta 1 kez kazandı. Söz konusu maçlarda 2 yenilgi ve 1 beraberlik aldı.

DÖRT EKSİK VAR

Adana Demirspor maçının hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, dört eksikle çalıştı. Pendikspor karşılaşmasında arka adalesinde sorun yaşayan Fernandez, kas spazmı bulunan Berat Özdemir, aşil tendonunda ağrı hisseden Orsic ve sezonu kapatan Hüseyin Türkmen antrenmana katılmadı

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