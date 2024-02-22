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Trabzonsporlu Thomas Meunier açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Son dakika Trabzonspor haberleri... Trabzonspor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 13:35 Güncelleme Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 13:44
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Trabzonsporlu Thomas Meunier açıklamalarda bulunuyor | CANLI

Trabzonspor'un ara transfer döneminde renklerine bağladığı Belçikalı futbolcu Thomas Meunier basın mensuplarına açıklamalarda bulunuyor.

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MEUNIER'İN AÇIKLAMALARINDAN ÖNE ÇIKANLAR ŞÖYLE:

İçimde bir santrfor oyuncusu var. Çünkü 24 yaşına kadar hücum oyuncusu olarak oynamıştım. 24 yaşına kadar ön tarafta oynayan, hücuma destek veren bir oyuncu olarak göründüm. O yaştan sonra beni bek olarak kullanmaya karar verdiler. Onlara teşekkür etmeliyim. Bu değişim 24 yaşımda gerçekleşti. Bu değişim sayesinde yeteneklerimi daha iyi kullanma şansı buldum.

"5 DAKİKADA KARAR VERDİM"

Hocamızla yaptığımız görüşme sonrasında buraya gelmeye ikna oldum. 5 dakika içinde gelme kararını aldım. Hocamız, "Deneyeceğiz, çabalayacağız." şeklinde konuşmadı. "Yapacağız." dedi. Öz güven ve hırs benim aradığım şeydi. Hocamız bana en az 3.lük hedefimiz olduğunu ve kupayı kazanabileceğimizi söyledi. Türkiye Ligi hak ettiği değeri görmüyor. 5 büyük liglerdeki kadar kaliteli oyuncular var.

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