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Kafa onların işi

Paul Onuachu ve Enis Destan, Süper Lig’de en fazla kafa golü atan ilk 4 oyuncu arasında yer alıyor. Onuachu 5, Destan ise 4 kez kafa ile ağları sarstı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2024 Perşembe 06:50
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Kafa onların işi

Fırtına bu sezon Trendyol Süper Lig'de 42 kez fileleri sarstı. Bordo-mavililer, toplamda 14 kafa golü ile bu konuda ligin de zirvesinde. Onuachu (5) Kasımpaşa'dan Da Costa ile birlikte ligin kafayla en çok gol atan oyuncusu. Enis Destan ise 4 golle, Thiam ile ikinci sırada. İki oyuncunun kafa golündeki bu katkısının özellikle sağ bek Meunier'in katkılarıyla birlikte daha da artması ve bu konudaki istatistiklerin daha iyi seviyeye çekilmesi bekleniyor.

DEV ÖDEME: 800 MİLYON TL

Avrupa'da 2023 yılı net öz sermaye zararında 110 milyon euro zararla 5. sırada yer alan ve UEFA'dan 'men' cezasıyla uyarılan Trabzonspor'da 2 gün önce önemli bir ödeme gerçekleştirildiği ortaya çıktı. Yönetimin geçmişe yönelik 800 milyon TL'lik bir ödeme yaptığı belirlendi. Başkan Ertuğrul Doğan ve ekibinin büyük uğraşları sonucu oluşturulan kaynakla ödemeler yapılırken şimdilik rahat nefes alındı. Mayıs ayının sonuna kadar en az 20 milyon euro daha ödeme var.

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