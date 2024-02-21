Meunier hayran bıraktı

Dortmund'dan ara dönemde alınan Thomas Meunier, Trabzonspor kariyerine muazzam bir giriş yaptı. Ziraat Türkiye Kupası'nda G.Birliği, Trendyol Süper Lig'de Hatayspor ve Pendikspor maçlarında 3 asist yaparak adından söz ettiren 32 yaşındaki sağ bek, performansıyla Almanya'da da büyük ilgi gördü. Daha önce PSG ve Borussia Dortmund gibi dünya devlerinde forma giyen Belçikalı savunmacı için Alman basını, "Korkutucu olmaya başladı" manşetini attı. 1.91 boyundaki yıldızın performansını öven Almanlar, "Taraftarın gönlünü kısa sürede fethetti. Beklentileri oldukça yükseltti" yorumu yaptı.

SADECE 3 KEZ KAYBETTİ

Karadeniz devi, şampiyonluğa ulaştığı 2021-2022'de 38 maçta takımın başında çıkan Abdullah Avcı ile 23 galibiyet, 12 beraberlik ve 3 mağlubiyet yaşadı. Fırtına, Avcı'nın ayrıldığı 2022-23'ün 23 haftalık bölümünde, 11 galibiyet, 5 beraberlik, 7 mağlubiyet aldı.

18 MAÇTA 9 GALİBİYET ALDI

BORDO mavili takım, bu sezon teknik direktör Abdullah Avcı yönetiminde Süper Lig'de 18 maça çıktı. Karadeniz devi, bu karşılaşmalarda 9 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet alarak 31 puan elde etti, 1.72 puan ortalaması yakaladı. Bordo-mavililer Avcı ile birçok ilki yaşadı.