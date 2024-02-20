Gelecek sezonu planlıyoruz

Son oynadığı üç maçı da kazanan Trabzonspor'da gelecek sezonun planlaması başladı. "Kulübü düşünerek ara dönemde bir oyuncu transferi yaptık" diyen teknik direktör Abdullah Avcı, scout ekibi ve yönetim kuruluna gelecek sezonun planını sundu. Avcı, "Gelecek sezon için çok ciddi hazırlıklar yapıyoruz" dedi.

GOL YEMEDİ

Bordo-mavili takım, Avcı yönetiminde Ocak 2023'ten beri ilk kez üst üste 2 Süper Lig maçını gol yemeden kazanmış oldu. (Hatayspor, Pendikspor). Karadeniz devinin savunma hattı, rakiplerine geçit vermedi.