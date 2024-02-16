Haberler Trabzonspor Avcı ile 13 puan aldı

Avcı ile 13 puan aldı

Abdullah Avcı döneminde iç sahada 4 galibiyet, 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle 13 puan toplayan Trabzonspor, Nenad Bjelica döneminde ise 4 maçta 3 galibiyet, 1 mağlubiyet alarak 9 puan elde etti. İki hoca da Papara Park'ta istikrar sağlayamadı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 16 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Avcı ile 13 puan aldı

Teknik direktör Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Fırtına'yı 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya kadar taşıdı. Bordo- mavililer, 15. hafta ile birlikte ligde 11 haftanın 10'unda ligde üçüncü sırada, sadece birinde dördüncü sırada yer alarak üst sıralardan uzaklaşmadı.

DIŞ SAHADA 3. SIRADA

Bordo mavili takımın, iç saha performansı mutlu etmedi. Papara Park'ta 12 maça çıkan, 7 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyetle 22 puan toplayan Fırtına, ligde 8. sırada yer aldı. Dış sahada ise 3. sıraya yerleşti. 13 deplasmanda 5 galibiyet, 3 beraberlik alan ve 5 kez yenilen Trabzon, daha az puan toplasa da 3. oldu.

SIRA ARTIK PENDİK'TE

Hatayspor'u 2-0 yenerek son haftalardaki kötü gidişata son veren Trabzonspor'da Abdullah Avcı, daha iyi olacaklarını söyledi. Bordo mavili teknik adam, "Son haftalardaki en domine oyunu oynadık. Topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Şimdi bu oyunu daha fazla geliştirmeye çalışacağız. Pendik'i de yeneceğiz" dedi.

HEDEF 3'TE 3

Fırtına, bu ay içinde ligde çıkacağı Pendik ve Adana Demir maçlarını da kazanmanın hesaplarını yapıyor. Ardından hedef 27 Şubat'ta Başakşehir ile evinde oynayacağı kupa çeyrek finalinde turu geçerek bu ayı 3'te 3'le kapatmak.

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