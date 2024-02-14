Bardhi 164 gün sonra

5-1 kazanılan Kasımpaşa karşılaşmasında 2 kez rakip fileleri sarsan Kuzey Makedon orta saha, suskunluğunu 164 gün sonra Hatayspor karşısında attığı golle bozdu.

YUHALANDI, GOLLE CEVAP VERDİ

Geçtiğimiz sezon Levante'den transfer olan Bardhi, ilk sezonda 6 gol attı. 30 maçta bin 344 dakika görev yapan oyuncu, bu sezon ise 22 maçta bin 354 dakika forma giyerek 3 gole imza attı. Hatayspor maçında taraftarın tepkisini çeken 28 yaşındaki 10 numara yuhalandığı maçta 77. dakikada attığı golle takımını rahatlattı.

TEKLİFLERE RAĞMEN GİTMEDİ

Abdullah Avcı, taraftarın tepkisini çeken Enis Bardhi'nin Avrupa'dan teklifler gelmesine rağmen gitmediğini belirtti. Avcı, "Bardhi'ye Avrupa'dan teklifler gelmesine rağmen takımın bu durumuna yardımcı olup kalmak istedi" diye konuştu.