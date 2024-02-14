9 yıl sonra ilk kez

Atakaş Hatayspor karşılaşmasında birçok başarılı istatistiğe imza atan ve ligde 5 maçlık aradan sonra galibiyetle tanışan Trabzonspor, özellikle rakip ceza sahasında çok sayıda topla buluşmuştu. Bordomavili takımın Hatayspor maçında toplamda 51 kez rakip ceza sahasında topla buluştuğu 2014-15'ten bu yana bir Süper Lig maçındaki en yüksek sayısına ulaştığı öğrenildi. Şampiyon olduğu sezonda da birçok maçı domine eden Fırtına, bu maçlarda dahi bu istatistiğe ulaşamamıştı.

BU OYUN BİZİ MUTLU EDİYOR

Hatayspor'u 2-0 yenerek son haftalardaki kötü gidişata son veren Trabzonspor'da Abdullah Avcı, maç sonu oyuncularını tebrik etti. "Oyunun her hafta daha da üzerine koyarak devam etmeye başladık" diyen bordo mavili hocanın, "Çalıştığımız konuları sahada harfiyen uyguladık. Son haftalardaki en domine oyunu oynadık. Topa sahip olduk, pozisyonlara girdik. Şimdi bu oyunu daha fazla geliştirmeye çalışacağız" dediği kaydedildi

7. SIRADA DEVRALMIŞTI

Abdullah Avcı, ligin 8. haftasında 12 puanla yedinci sırada devraldığı Fırtına'yı 15. haftada 26 puanla üçüncü sıraya kadar taşıdı. Bordomavililer, 15. hafta ile birlikte ligde 11 haftanın 10'unda ligde üçüncü sırada, sadece birinde dördüncü sırada yer alarak üst sıralardan uzaklaşmadı.

KOMADAN ÇIKTI

Yerel gazeteler Fırtına'nın haftalar sonra aldığı galibiyeti okuyucularına farklı başlıklarla aktardı. Kuzey Ekspres: Trabzon komadan çıktı, Taka: Fırtına Hatay'a patladı, Günebakış: Bu Trabzon'u özlemiştik, Sonnokta: Evirdik, çevirdik Hatay'ı devirdik.