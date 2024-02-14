10 haftayı 3. tamamladı

Karadeniz devi, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin uzak ara ilk iki sırada yer aldığı ligde Abdullah Avcı yönetiminde 17 maçlık dönemde 10 haftayı 3. sırada kapattı.

PUAN ORTALAMASI: 1.64

Karadeniz devi, Abdullah Avcı yönetiminde ligde 17 karşılaşma oynarken bu maçlarda 8 galibiyet, 4 beraberlik, 5 mağlubiyet aldı. Ligde 17 maçta 28 puan elde eden bordo-mavililer, 1,64 puan ortalamasıyla bu dönemde mücadele etti.

KARA BULUTLARI DAĞITTI

Fırtına, Süper Lig'in 25'inci haftasında sahasında Hatayspor'u 2-0 mağlup ederek üzerindeki kara bulutları dağıttı. Ligin ikinci yarısında oynadığı 6 maç sonunda 1 galibiyet, 1 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-mavililer bir haftalığına Beşiktaş'a kaptırdığı 3'üncülük koltuğunu da geri aldı.