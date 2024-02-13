Fırtına nihayet

Süper Lig'de ikinci yarıya Antalya beraberliği ile başlayan Trabzonspor, ardından sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rize, Kasımpaşa ve Beşiktaş'a kaybederek kabus yaşamıştı. Bordo-mavililer, art arda aldığı kötü sonuçlarla 3. basamaktan 4. sıraya gerilemişti. Perşembe günü G.Birliği'ni 2-1 yenerek Türkiye Kupası'nda çeyrek finale yükselen Fırtına, Hatay karşısına mutlak galibiyet için çıktı. İlk devrede müthiş bir futbol sergilese de kaleci Erce'yi geçemedi.

3. SIRAYA YÜKSELDİ

İkinci yarıda ise Fırtına hem oynadı hem attı. 49. dakikada ligde ilk kez forma giyen yeni transfer Meunier, muhteşem bir orta yaptı. Trezeguet kafa ile perdeyi açtı. 77'de bu kez Enis Destan'ın pasını Enis Bardhi ağlara göndererek sonucu ilan etti. Süper Lig'de son 5 haftada sadece 1 puan çıkarabilen, art arda 4 maçını kaybeden Karadeniz devi, dünkü galibiyetle derin bir nefes aldı. Ayrıca Beşiktaş'ın dün Kayserispor'a 2 puan kaybetmesiyle averajla yeniden üçüncü sıraya çıktı.

İŞTE TRANSFER İŞTE KALİTE

Karadeniz devinin Dortmund'dan aldığı Meunier, ikinci maçında ikinci asistini yaptı. G.Birliği ile oynanan kupa karşılaşmasının ikinci yarısında oynayarak ilk kez forma giyen ve asist yapan 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek dün de Trezeguet'e enfes bir orta yaptı. Mısırlı yıldız kafayı vurup golü attı. Meunier ilk lig maçında da asist yaptı.

YÜZDE 93 PAS İSABETİ

Trabzonspor'un tek transferi Meunier, ilk kez yeni takımında ilk 11'de forma giydi. Gençlerbirliği maçında 46. dakikada Mehmet Can Aydın'ın yerine oyuna giren Belçikalı sağ bek, bu kez aynı futbolcunun yerine 11'de sahaya çıktı. Dün 90 dakika oynayan Meunier 88 kez topla buluştu, yüzde 93 pas isabeti sağladı, 3 uzun top attı, 5 ikili mücadele kazandı, 2 hava topu kazandı.

PARALARI SAÇMADIK

Abdullah Avcı, transfer süreciyle ilgili şunları söyledi: Taraftarımız transfer isteyebilir. 7 milyon, 10 milyon euro'luk borcun altına kulübümüzü sokmak istemedik. Gerçekçi olarak baktığında 13 oyuncunun olmadığı, 5 futbolcunun transfer olduğu, ilk 11'den 8 oyuncunun olmadığı süreçte Trabzonspor hala hedefin içinde. Kulübümüzü gereksiz yere gerçek olmayan bedellerden günü kurtarmak adına transfer yapmadık. Buna izin vermedik.

14 HAFTA SONRA

Umut Bozok, affedilmişti. En son ligin 10. haftasındaki Karagümrük maçının 21 kişilik kadrosunda yer alan 27 yaşındaki forvet, 14 hafta aradan sonra Hatay sınavının kadrosunda yer buldu. Umut dün 90'da oyuna girdi.

ERCE KARDEŞLER TARİHİ FARKI ÖNLEDİ

Hatayspor'un kalecisi Erce Kardeşler, dün resmen duvar ördü. Karadeniz devi, maç boyunca rakip ceza alanında 51 kez topla buluşurken, kalesine gelen 9 şutun 7'sini çelen Erce, tarihi farkın önüne geçmeyi başardı. Trezeguet, Visca, Bardhi'nin mermi gibi şutlarında geçit vermeyen 29 yaşındaki eldiven, Enis'in şutunu kafasıyla çıkardı. Ayrıca yine yine eski Trabzonsporlu Kamil Ahmet, çizgi üzerinden bir top çevirmeyi başardı.

SEZONUN REKORU

Fırtına, Hatay maçının ilk yarısında şov yaptı. İlk yarıda 13 şut çeken ve 29 kez rakip ceza sahasında topla buluşan Trabzonspor, bu sezon bir Süper Lig karşılaşmasının ilk devresindeki en yüksek sayılarına ulaştı.

BÖYLESİ GÖRÜLMEDİ!

Trabzonsporlu taraftarlar Hatayspor ile oynanan maça ilgi göstermedi. Tribünlerin neredeyse tamamının boş kaldığı müsabaka, son yılların en az taraftarla izlendiği karşılaşma olarak kayıtlara geçti. Özellikle maç saatinin iş saatine denk gelmesi ilgiyi çok azalttı.

SON HAFTALARIN EN İYİ OYUNUYDU

Teknik direktör Abdullah Avcı, galibiyeti değerlendirdi: "Son haftaların en domine, en iyi oyununu oynadık. Çok daha farklı bir skorla da galip gelebilirdik. Eski oyuncumuz Erce Kardeşler çok iyi bir performans gösterdi. Meunier, doğru bir transfer. İşte gelir gelmez adaptasyon sağladı. Bardhi adına da çok sevindim. Ben Trabzon'un yabancısı değilim. Taraftarın ne istediğini biliyorum ama bu geçiş döneminde destek olmaları önemli."

SURATINA SÖYLEDİK

Avcı: "Umut Bozok, buraya 2 sene evvel benim aldığım, 2 sene öncesinin gol kralı. Bu sürecin sancılı gitmemesi gerekiyordu. Biz de karşımıza aldık. İhtiyacımız var. Suratına söyledik. Bundan sonra yardımcı olmaya çalışacak. Mukavelesi var."

AVCI, 2 DEĞİŞİKLİK YAPTI

Fırtına'nın hocası Abdullah Avcı, kupada Gençlerbirliği ile oynanan Türkiye Kupası maçının ilk 11'inden 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam sağ bekte Mehmet Can yerine Meunier, orta sahada ise Umut Güneş yerine Berat Özdemir'e formayı verdi.

8. KEZ 3 PUAN ELDE ETTİ

Trabzonspor ile Hatay tarihlerinde 16. defa karşı karşıya geldi. Söz konusu maçlarda bordo-mavililer 8, Hatayspor ise 2 galibiyet elde etti. 6 mücadele beraberlikle sonuçlandı. Bu arada Fırtına evinde oynadığı 15 maçın 14'ünde gol buldu.