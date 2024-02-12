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Trabzonspor Hatayspor maçı CANLI İZLE (Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı anlatım)

Trendyol Süper lig'de 25. hafta karşılaşmasında Trabzonspor evinde Atakaş Hatayspor'u konuk ediyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 16:51 Güncelleme Tarihi: 12 Şubat 2024 Pazartesi 17:00
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Trabzonspor Hatayspor maçı CANLI İZLE (Trabzonspor - Hatayspor maçı canlı anlatım)

Trabzonspor ile Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında karşı karşıya geliyor. Trabzonspor - Hatayspor maçının canlı anlatımına haberimizden ulaşabilirsiniz.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Trabzonspor - Hatayspor maçı saat 17.00'de başladı. Mücadeleyi beIN Sports 1'den canlı izleyebilirsiniz.

TRABZONSPOR - HATAYSPOR MAÇI İLK 11'LERİ

Trabzonspor: Uğurcan - Meunier, Denswil, Fernandez, Eren - Berat, Mendy, Bardhi - Visca, Trezeguet - Enis

Hatayspor: Erce, Kilama, Burak, Kamil, Cemali, Görkem, Matondo, Bashiru, Strandberg, Rivas, Halil Dervişoğlu

TRABZONSPOR ÜSTÜN

İki takım 7'si Süper Lig olmak üzere toplamda 15 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu 15 maçta Trabzonspor'un 7 Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken, 6 karşılaşmada taraflar eşitliği bozamadı. İki takım Süper Lig'de ise bugüne kadar 7 kez karşı karşıya geldi. Bu maçlarda da Trabzonspor'un 3, Hatayspor'un 2 galibiyeti bulunurken 2 maç da beraberlikle sonuçlandı. Öte yandan iki takımın 2023-24 sezonunun ilk yarısında Hatay'da oynadıkları maçı ev sahibi takım 3-2 galip bitirmişti.

TRABZONSPOR'DA 4 EKSİK

Trabzonspor'da sakatlıkları süren Hüseyin Türkmen ve Orsic'in yanı sıra Afrika Kupası nedeniyle ile Onuachu kadroda yer almadı.

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