Trabzonspor'da gözler Afrika Kupası'nda! Ya Onuachu ya Pepe

Karadeniz Fırtınası, Afrika Uluslar Kupası'na 3 yıldızını göndermişti. Mısır erken elenince Mahmoud Trezeguet'nin dönüşü çabuk olmuştu. Nicolas Pepe'nin formasını giydiği Fildişi Sahilleri ile Paul Onuachu'nun oynadığı Nijerya finale yükseldi. Kupadaki bu dev randevu bugün 23.00'te oynanacak. Fırtına'nın iki yıldızından biri Trabzon'a dönecek. Finali kaybeden ülkenin oyuncusu şehre gelerek takım arkadaşlarına katılacak. Finalin kazananı ise ülkesine dönerek büyük kutlamalarda hazır bulunacak. Trabzonspor Kulübü de bu mücadeleyi yakından takip edecek.

GÖRÜŞMELER YAPILIYOR

Afrika Uluslar Kupası'nda final için Trabzonspor hem Fildişi Sahilleri hem de Nijerya Futbol Federasyonları ile görüşüyor. Finali kaybeden ülkenin oyuncusu gelecek. Bordo-mavililer, kazanan oyuncuyu kutlamalardan erken getirebilmek için iki ülke federasyonuyla temaslarını yoğun biçimde sürdürüyor. Afrika Uluslar Kupası'nı kaybeden oyuncu Pendikspor karşılaşmasında forma giyebilecek. Trabzonspor'un hedefi kazanan futbolcusunu da İstanbulspor ile oynanacak mücadeleye yetiştirebilmek. Karadeniz ekibinin idarecileri bastırıyor. Hedef Pendik maçında tam kadro olmak.

PEPE 190 DAKİKA OYNADI

Trabzonspor'un yıldızı Nicolas Pepe, Afrika Uluslar Kupası'nda 5 mücadelede forma giydi. 2'si ilk 11 olmak üzere 5 karşılaşmada toplam 190 dakika şans buldu. Gol veya asist üretemedi.

ONUACHU 14 DAKİKA OYNADI

Bordo-mavililerin hücum oyuncusu Paul Onuachu, Afrika Uluslar Kupası'nda 5 maçta şans buldu. Hiçbir maça 11'de başlamadı. Genelde maç sonlarında oyuna dahil oldu. Uzatmalarla birlikte 14 dakika oynadı.