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Onuralp'e iyileştirme

Bordo-mavili yönetim, geleceğin kadrosunu kurmak adına gençlerine sahip çıkıyor. Enis'ten sonra kaleci Onuralp Çevikkan’a da iyileştirme yapıldı.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Onuralp'e iyileştirme

Bu sezon şampiyonluk yarışından erken kopan Karadeniz devi, gelecek yılın kadrosunu oluşturmaya başladı. Devre arasında sadece sağ bek Thomas Meunier'yi alan Trabzonspor böylece bu bölgeyi süper yıldızı renklerine bağlayarak garanti altına aldı. Kısa süre önce forvet Enis Destan ile 4+1 yıllık kontrat yaparak ücretine zam yapan bordo-mavililer, kaleci Onuralp Çevikkan için de aynı yolu izledi. 3 yıl kontratı bulunan 18 yaşındaki eldivenin ücretinde iyileştirmeye gidildi. Sözleşmesi de 2028 yılına uzatıldı. Onuralp Çevikkan henüz A takım seviyesinde forma bulamadı ama Altınordu çıkışlı olan kaleci bir süredir Avrupa'nın devleri tarafından yakından takip ediliyor. 2 sene içinde kulübe onunla ilgili yüksek teklifler bekleniyor.

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