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Benkovic hırslı

Sakatlığını atlatan Hırvat stoper, Hatay maçında formasını geri almak istiyor. Başarılı futbolcu idmanlarda çok çalışıyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 11 Şubat 2024 Pazar 09:45
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Benkovic hırslı

Bordo-mavililerde Filip Benkovic sakatlık sürecini atlatmıştı. Ziraat Türkiye Kupası'nda Gençlerbirliği maçında oynayacak durumda olmasına rağmen teknik direktör Abdullah Avcı, stopere Batista Mendy'yi çekmişti. Bu durum 26 yaşındaki savunma oyuncusunu hırslandırdı. Hırvat futbolcu hafta boyunca antrenmanlarda çok çalıştı. Avcı da Filip Benkovic'in idman performansından memnun. Benkovic 3 hafta süren sakatlığı öncesinde formaya tutunmuştu. Şimdi çok çalışarak yeniden ilk 11 oyuncusu olmaya uğraşıyor. Başarılı savunma oyuncusu, bordo-mavili formayı 13 defa taşıdı. 12 defa ilk 11'de sahay açıktı. Kasımpaşa ve Samsunspor ağlarını havalandırdı. Asisti yok. 2 defa sarı kart gördü.

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