Abdullah Avcı'dan savunmaya uyarı!

Karadeniz temsilcisi son 6 maçta 1 galibiyet, 1 beraberlik, 4 yenilgi aldı. Bu karşılaşmaların tamamında kalesinde gol gördü. Usta çalıştırıcı idmanlarda takım savunması üzerinde duruyor. Bireysel hatalara karşı da oyuncularını uyardı.

ÇALIŞMALARA DEVAM

Süper Lig'de yarın Hatayspor'u konuk edecek olan Trabzonspor, Abdullah Avcı yönetiminde çalışmalarını sürdürüyor. Dünkü idman pas ve koordinasyon çalışması ile başladı. 5'e 2 ile devam etti. Çift kale maç ve sonuçlandırma çalışması ile bitti. Teknik direktör Abdullah Avcı öğrencilerinin idman performansından memnun. Bugünkü antrenmanla birlikte maç hazırlıkları sona erecek.

KÖTÜ SERİ BİTECEK

Abdullah Avcı yönetiminde Trabzonspor evinde son 2 karşılaşmayı kaybetti. Usta hoca döneminde, Fırtına Papara Park'ta daha önce hiç 3 maç üst üste yenilmemişti. Deneyimli çalıştırıcı bu mağlubiyet serisine bir son vermeleri gerektiğini öğrencilerine aktarırken bu durumu tersine çevirmeleri gerektiğini söyledi. Alacakları seri galibiyetlerle taraftarın yüzünü güldürebileceklerini ifade etti.

İKİLİDE ÇOK ÜSTÜN

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'de üçüncülük için mücadele ediyor. Karadeniz Fırtınası son dönem aldığı kötü sonuçların ardından 5. sıraya kadar gerilese de puan olarak rakiplerinden uzak değil. Sezon sonunda olası eşitlik halinde bordo-mavililerin Beşiktaş, Kasımpaşa ve Antalyaspor'a karşı ikili averajda üstünlüğü bulunuyor.