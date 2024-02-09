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Turabzon

Melih’in golüyle geriye düşen Fırtına, 90+6’da Eren ve 105’te Trezeguet ile cevap verdi, kupada çeyrek finale yükseldi. Meunier ilk maçında asist yaptı

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 09 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Turabzon

Trendyol Süper Lig'de bu sezon beklentilerin gerisinde kalan ve 5 maçtır kazanamayan Trabzonspor, hedefini Ziraat Türkiye Kupası olarak belirlemişti. Kupanın 4. turunda Çorum FK, 5. turunda ise Manisa FK'yı 3-1'lik sonuçla mağlup ederek son 16 turuna yükselen Fırtına, dün 1. Lig ekibi Gençlerbirliği karşısında çok zorlandı. 14. dakikada Melih Bostan'ın şık golüyle geriye düşen Karadeniz devi, 90+6'ya kadar birçok pozisyon bulsa da fileleri sarsamadı.

KURA PAZARTESİ GÜNÜ

Tam 'Maç bitti' denirken, yeni transfer Thomas Meunier harika bir orta yaptı, Eren Elmalı kafa ile karşılaşmayı uzatmalara götürdü. 105. dakikada Trabzonspor öne geçti. Visca'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Trezeguet, ceza sahasında yerden seken topa bekletmeden yaptığı vuruşla takımını 2-1 üstünlüğe taşıyan golü attı. Trabzonspor bu şık golle kupada çeyrek finale yükseldi. Bordo mavililerin çeyrek finaldeki rakibi pazartesi günü çekilecek kura ile belli olacak.

TRABZONSPOR, GENÇLERBİRLİĞİ'Nİ UZATMALARDA YIKTI

Fırtına, Türkiye Kupası'nı daha önce 9 kez aldı. Fırtına, Türkiye Kupası'nı ilk olarak 1976-77'de Beşiktaş'ı eleyerek elde etti. Bordo-mavili takım; 1977-78, 1983-84, 1991-92, 1994-95, 2002-03, 2003-04, 2009-10 ve son olarak 2019-20'de kupa sevinci yaşadı. Abdullah Avcı, Karadeniz deviyle Süper Lig şampiyonluğu ve iki kez de Süper Kupa kazandı. Avcı'nın kariyerinde eksik kalan ise Ziraat Türkiye Kupası.

AVCI İKİ DEĞİŞİKLİK YAPTI

TEKNİK direktör Abdullah Avcı dün G.Birliği maçında ideale yakın bir kadroyu sahaya sürdü. Avcı, Süper Lig'de Beşiktaş'a 2-0 yenildikleri maça göre ilk 11'de 2 değişiklik yaptı. Baniya ve Berat'ın yerine ilk 11'de Joaquin Fernandez ve Umut Güneş yer aldı.

4 OYUNCU KADRODA YER ALMADI

Afrika Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu ile sakatlıkları süren Orsic ve Hüseyin Türkmen kadroda yer almadı. Özellikle Onuachu'nun yokluğu bordo mavilileri çok olumsuz etkiliyor.

5'Lİ DUVAR ÖRDÜ

1. Lig'de play-off mücadelesi veren ev sahibi Gençlerbirliği'nde teknik direktör Sinan Kaloğlu, kupada rotasyonlu bir kadro tercih etti. Kaloğlu, ligde son oynadıkları Ahlatcı Çorum FK maçına göre ilk 11'de 8 değişikliğe giderken, 5'li savunma sistemine geçti.

TRİBÜNLER BOŞ KALDI

Gençlerbirliği-Trabzonspor maçında tribünlerin çok büyük bölümü boş kaldı. Ayrıca Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için karşılaşma öncesi saygı duruşunda bulunuldu.

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