Haberler Trabzonspor GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta?

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta?

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turu karşılaşmasında Gençlerbirliği'ne konuk olacak. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçta iki ekip de kazanmak ve adını çeyrek finale yazdırmak istiyor. Mücadelede Mert Güzenge düdük çalacak. A Spor, kritik maçı canlı ve şifresiz yayınlayacak. Müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta? A Spor canlı yayın bilgileri...

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 11:59 Güncelleme Tarihi: 08 Şubat 2024 Perşembe 12:20
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI CANLI ŞİFRESİZ İZLE | Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası maçı ne zaman? Saat kaçta?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. Gençlerbirliği ile Trabzonspor son 16 turunda karşı karşıya gelecek. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor ve araştırılıyor. Peki, Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

GENÇLERBİRLİĞİ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı 8 Şubat Perşembe günü saat 17:30'da A Spor'da canlı yayınlanacak.

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇINI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN👈

GENÇLERBİRLİĞİ TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Gençlerbirliği: Orkun, Oğuzhan, Nzaba, Yasin, Alperen, Rahman, Ensar, Jimmy, Amilton, Yatabare, Kayode.

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Fernandez, Denswil, Eren, Umut Güneş, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Afrika Uluslar Kupası nedeniyle milli takım kamplarında bulunan Nicolas Pepe ve Paul Onuachu forma giyemeyecek. Mislav Orsic, Hüseyin Türkmen, Filip Benkovic de sakat durumda.

ASpor CANLI YAYIN

DİĞER
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi bugün! A Milli Takım Uluslar Ligi kurası saat kaçta? İşte Türkiye'nin muhtemel rakipleri
TCMB Başkanı Fatih Karahan yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı: Hedef tek hane! Şu anda ek bir faiz artışı gerekmiyor
Olay sözler! "Sahada ne yaptığını bilmiyor"
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri
Fırtına'dan transfer taarruzu!
FİTRE NE KADAR 2024
BARAJ DOLULUK ORANLARI - İstanbul
TV8 CANLI İZLE | TV8 frekans bilgileri 2024 - TV8 canlı yayın izle bugün
6
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri 12:04
Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri Gençlerbirliği - Trabzonspor maçı bilgileri 11:58
UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? UEFA Uluslar Ligi kura çekimi saat kaçta? 11:53
G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! G.Saray'ın yeni transferi İstanbul'da! 11:45
Göztepe'ye flaş golcü! Göztepe'ye flaş golcü! 11:31
Vinicius'un transferi o yıldıza şifa oldu! Vinicius'un transferi o yıldıza şifa oldu! 11:25
Daha Eski
Bu kulüp sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'den... Bu kulüp sosyal medyayı salladı! Fenerbahçe'den... 11:23
G.Saray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi... G.Saray'a Portekizli yıldız! Sözleşme süresi... 10:50
F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! F.Bahçe'de büyük yaprak dökümü! 10:43
Ziraat Bankkart'ın Avrupa'daki rakibi açıklandı! Ziraat Bankkart'ın Avrupa'daki rakibi açıklandı! 10:21
Donovan Mitchell'den 40 sayılık performans! Donovan Mitchell'den 40 sayılık performans! 10:20
Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri Antalyaspor - Beşiktaş maçı bilgileri 10:18