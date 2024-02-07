TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Thomas Meunier'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i KAP'a bildirdi.
Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:
Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.
Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;
2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,
2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.
Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.