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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Thomas Meunier'i KAP'a bildirdi

Son dakika Trabzonspor transfer haberleri... Trabzonspor, 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i KAP'a bildirdi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:01 Güncelleme Tarihi: 07 Şubat 2024 Çarşamba 14:09
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TRANSFER HABERLERİ - Trabzonspor Thomas Meunier'i KAP'a bildirdi

Trabzonspor, ara transfer dönemi çalışmalarını hız kesmeden sürdürüyor. Bordo-mavililer, 32 yaşındaki Belçikalı sağ bek Thomas Meunier'i KAP'a bildirdi.

Kulüpten KAP'a yapılan açıklama şöyle:

Profesyonel futbolcu Thomas Andre Meunier ile 1,5 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yapılan anlaşmaya göre futbolcuya;

2023-2024 futbol sezonu için 850.000.-EUR garanti ücret,

2024-2025 futbol sezonu için 1.500.000.-EUR garanti ücret ve 500.000.-EUR imza ücreti ödenecektir.

Menajerlik hizmet bedeli olarak, futbolcuya ödenecek brüt ücret tutarının %4'ü oranında ödeme yapılacaktır.

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