Hedef Ziraat Türkiye Kupası

8. haftadaki Adana Demir yenilgisinin ardından görevine son verilen Bjelica, ligde ilk 5 haftalık periyotta 3 galibiyet, 2 yenilgiyle 9 puan toplamıştı. Ligin ikinci devresinde aynı fikstürde Abdullah Avcı sadece 1 puan alabildi. Avcı, kötü gidişatını bitirmek için çare arıyor.

İLK KEZ YAŞANDI

Hırvat hoca Nenad Bjelica; Antalya, Kasımpaşa ve Beşiktaş maçlarını kazanmış; Galatasaray ile Çaykur Rizespor'a ise kaybetmişti. Fırtına'nın şampiyon hocası Abdullah Avcı ise ikinci dönemine 4 haftada 10 puanla başlamasına rağmen, üst üste 4 yenilgiyle bir ilki yaşadı.

TAKIMIN EN SKORER İSMİ

Fırtına, Afrika Kupası'na giden Onuachu'yu arıyor. Sezon başladıktan sonra kiralık olarak Southampton'dan transfer edilen 2.01'lik forvet, attığı gollerle takımına önemli katkı sağladı. Nijeryalı santrfor, forma giydiği 15 maçta fileleri 9 kez sarsarak en skorer isim oldu.

19 PUANA KATKI YAPTI

Bordo-mavililer, Onuachu'nun gol attığı 8 karşılaşmada 6 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet yaşadı. Ligde 37 puanla 4. sırada yer alan Fırtına, Nijeryalı yıldızın gol attığı maçlarda 19 puan topladı. 29 yaşındaki forvetin yokluğunda 5 maçta 4 mağlubiyet, 1 beraberlik geldi.