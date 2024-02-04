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Folcarelli için sıkı pazarlık
Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan ancak bu konuda yoğun bir çalışması olan Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor. Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, Ajaccio'nun makul seviyelere inmesini bekliyor.
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