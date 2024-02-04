Haberler Trabzonspor Folcarelli için sıkı pazarlık

Folcarelli için sıkı pazarlık

Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan ancak bu konuda yoğun bir çalışması olan Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor. Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, Ajaccio'nun makul seviyelere inmesini bekliyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 06:50
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Folcarelli için sıkı pazarlık
Ara transfer döneminde kadrosuna henüz takviye yapamayan ancak bu konuda yoğun bir çalışması olan Trabzonspor'da Tim Jabol-Folcarelli için mesai harcanıyor. Bordo-Mavililer, 24 yaşındaki futbolcu için Ajaccio'yu ikna etmeye çalışıyor. Folcarelli'yi en azından sezon sonuna kadar takımda tutmak isteyen Fransız ekibi, yüksek bir bonservis bedeli talep ediyor. Yönetim, Ajaccio'nun makul seviyelere inmesini bekliyor.
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