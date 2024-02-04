Haberler Trabzonspor DERBİ CANLI İZLE | Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı hangi kanalda?

DERBİ CANLI İZLE | Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Trabzonspor derbisi heyecanla bekleniyor. 24. haftada oynanacak dev derbide iki takım da galip gelerek yükselişe geçmek istiyor. Tüpraş Stadyumu'nda oynancak Beşiktaş - Trabzonspor maçında Arda Kardeşler düdük çalacak. Beşiktaş'ta sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Afrika Kupası'nda olan Masuaku kadroda yer almayacak. Trabzonspor'da ise Orsic, Hüseyin Türkmen, Benkovic, Pepe ve Onuachu kadroda yer almayacak. Maçın yayın saati, kanalı ve muhtemel 11'leri futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 09:28 Güncelleme Tarihi: 04 Şubat 2024 Pazar 09:40
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DERBİ CANLI İZLE | Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman? BJK - TS maçı hangi kanalda?

Beşiktaş - Trabzonspor maçını canlı takip etmek için tıklayın...

Trendyol Süper Lig'de heyecan sürüyor. Beşiktaş ile Trabzonspor kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Beşiktaş - Trabzonspor maçı 4 Şubat Pazar günü saat 19:00'da oynanacak. Mücadeleyi beIN Sports 1'de canlı izleyebilirsiniz.

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BEŞİKTAŞ - TRABZONSPOR MAÇI MUHTEMEL 11'LER:

Beşiktaş: Mert, Svensson, Necip, Colley, Bakhtiyor, Amartey, Demir Ege, Gedson, Rashica, Semih, Cenk

Trabzonspor: Uğurcan, Mehmet Can, Baniyya, Denswil, Eren, Berat, Mendy, Bardhi, Visca, Trezeguet, Enis Destan

LİGDE 102. MAÇ

Beşiktaş ile Trabzonspor, Süper Lig'de bugüne kadar 101 kez mücadele etti. Geride kalan 101 müsabakada siyah-beyazlılar 37, bordo-mavililer de 37 galibiyet aldı. 27 maç ise berabere sona erdi. Kartal'ın 142 golüne, Karadeniz ekibi 118 golle karşılık verdi.

BEŞİKTAŞ'TA 6 EKSİK

Trabzonspor'u konuk edecek olan Beşiktaş'ta 6 isim karşılaşmada süre alamaycak.Sakatlıkları bulunan Vincent Aboubakar, Cenk Tosun, Salih Uçan, Alex-Oxlade Chamberlain, Amir Hadziahmetovic ve Afrika Kupası'nda olan Masuaku Trabzonspor maçında süre alamayacak.

TRABZONSPOR'DA DA EKSİK ÇOK

Beşiktaş'a konuk olacak olan Trabzonspor'da Orsic, Hüseyin Türkmen, Benkovic, Pepe ve Onuachu kadroda yer almayacak. Afrika Uluslar Kupası'ndan dönen Trezequet ise oynayabilecek. İki ekip de kazanmak ve taraftarını mutlu etmek istiyor.

BEŞİKTAŞ'IN TRABZONSPOR'A KARŞI LİGDE SON 6 MAÇTA GALİBİYETİ YOK

Beşiktaş, Trabzonspor ile Süper Lig'de oynadığı son 6 müsabakada kazanamadı. Karadeniz ekibini son olarak 2020-2021 sezonunun ilk haftasında 3-1'lik skorla mağlup eden siyah-beyazlılar, rakibiyle daha sonra yaptığı 6 karşılaşmada 3 mağlubiyet ve 3 beraberlik aldı.

İSTANBUL'DAKİ MAÇLAR

Beşiktaş, İstanbul'da yaptığı maçlarda rakibine karşı büyük üstünlük kurdu. İki takım İstanbul'da resmi ve özel 66 kez karşı karşıya geldi. Siyah-beyazlılar 32, bordo-mavililer de 15 kez sahadan galip ayrıldı, taraflar 20 maçta ise eşitliği bozamadı.

Siyah-beyazlılar, 2014-2015 sezonunda, stadının yapımı aşamasında Trabzonspor'u Konya'da ağırladığı maçı 3-0 kazandı. İki takım arasında 16 Ekim 2022'de İstanbul'da oynanan son lig maçı ise 2-2 berabere bitti.

ABDULLAH AVCI, TRABZONSPOR'UN BAŞINDA BEŞİKTAŞ'A YENİLMEDİ

Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, bordo-mavili takımında başında Beşiktaş'a yenilmedi. Avcı, siyah-beyazlı takıma karşı çıktığı 4 maçta 2 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. İstanbul'da oynanan 3 karşılaşmada ise 2 galibiyet, 1 beraberlik alan Abdullah Avcı, Trabzon'da oynanan 1 maçta ise beraberlikle sahadan ayrıldı.

ARDA KARDEŞLER DÜDÜK ÇALACAK

Beşiktaş - Trabzonspor karşılaşmasını hakem Arda Kardeşler yönetecek. Kardeşler'in yardımcılıklarını ise İbrahim Çağlar Uyarcan ve Süleyman Özay yapacak. Maçın 4. hakemi de Turgut Doman olacak.

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