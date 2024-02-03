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Bu maçı almalıyız

Avcı, Beşiktaş derbisi önesinde öğrencilerini motive ediyor. Usta hoca “Bu gidişat bize hiç yakışmıyor. Tersine çevirmenin tam zamanı” diyor

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2024 Cumartesi 06:50
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Bu maçı almalıyız

Süğer Lig'de Antalyaspor ile berabere kaldıktan sonra sırasıyla Galatasaray, Çaykur Rizespor ve Kasımpaşa'ya kaybeden Trabzonspor kötü gidişata son vermek için rotasını Beşiktaş deplasmanındaki karşılaşmaya çevirdi. Olumsuz sonuçlara rağmen hala 3. sırada yer alan bordo-mavililer sezon bitiminde bu basamağı korumak istiyor. Bu sebeple 1 puan gerisinde yer alan Beşiktaş ile oynayacağı randevuya büyük önem veriyor. Teknik direktör Abdullah Avcı da öğrencilerini mental yönden güçlendirmeye çalışıyor. Usta hoca "Bu gidişat bize yakışmıyor. Tersine çevirmenin tam zamanı" sözleriyle onların konsantrasyonlarını yukarı çekmeye uğraşıyor.

1 GALİBİYET BİZİ YUKARI ÇEKER

Abdullah Avcı, öğrencileriyle yaptığı konuşmada Beşiktaş deplasmanından alacakları olası galibiyetin sezonun devamında kendilerinin çok işine yarayacağını kaydediyor. Deneyimli çalıştırıcı "İstanbul'dan 3 puanla dönersek bu bizim enerjimizi ve motivasyonumuzu artıracaktır" ifadelerini kullandı.

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