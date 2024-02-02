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Zirve Uğurcan’ın

Bordo-mavili takımda, Süper Lig’de geride kalan 23 maçın ta- mamında ilk 11’de başlayan oyuncu olmazken, 22 maçın tamamında ilk 11’de başlayan tek isim ise kaleci Uğurcan Çakır oldu.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Zirve Uğurcan’ın

Bordo-mavili takımda, Süper Lig'de geride kalan 23 maçın ta- mamında ilk 11'de başlayan oyuncu olmazken, 22 maçın tamamında ilk 11'de başlayan tek isim ise kaleci Uğurcan Çakır oldu. Yaşadığı sakatlık nedeniyle sadece Sivasspor ile deplasmanda oynanan maçta forma giyinemeyen 27 yaşındaki eldiven, 22 maçta bin 980 dakika formayı en fazla süre terleterek, takımın en istikrarlı oyuncusu oldu.

İKİNCİ SIRA VİSCA'NIN

Uğurcan Çakır'ı, 22 maç ilk 11 de başlayan Edin Visca ve 21 maçta ilk 11'de başlayan Eren El- malı takip etti. Bor- do-mavililerin golcüsü Onuachu 15, sezon başın- da büyük umutlar- la transfer edilen ancak sakatlığı sebebiyle çok fazla süre bulamayan Pepe de 4 maçta ilk 11'de forma şansı buldu. Pepe, sakatlıktan kurtulup sağlayacağı dönemde ise Afrika Uluslar Kupası'na gitti.

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