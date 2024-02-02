Haberler Trabzonspor İstikrar sağlanamadı

İstikrar sağlanamadı

Süper Lig'de 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar hem taraftarın hem de camianın tepkisine yol açarken kadroda yaşanan istikrarsızlık ise kötü gidişatta en önemli etken olarak gösterildi.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
Son dakika Trabzonspor haberlerinden haberdar olmak için
Google News fotomac.com.tr'ye abone olun.
Abone Ol
İstikrar sağlanamadı

Süper Lig'de 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar hem taraftarın hem de camianın tepkisine yol açarken kadroda yaşanan istikrarsızlık ise kötü gidişatta en önemli etken olarak gösterildi. Ligin ikinci devresine 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle, hanesine 1 puan yazdırarak kötü başlangıç yapan bordo-mavililerde; bu sonuçlardan sonra gözler 9 Şubat'ta sona erecek devre arası transfer dönemine çevrildi.

SAKATLIKLAR TAKIMIN KâBUSU OLDU

Sakatlıklar, ayrılan ve kadro dışı bırakılan oyuncular, Avcı'nın ideal 11'ini bir türlü oluşturamamasında büyük rol oynadı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Orsic ile başlayan şanssızlıklar, yine kampta Fernandez ile devam etti. Sezon başlayınca Hüseyin Türkmen bu kervana eklendi. Ardından Denswil sakatlandı. Göktan da Rize maçında sakatlandı.

DİĞER
O Ses Türkiye'nin 'minik star'ı Aziz Kiraz şimdi 27 yaşında! Son halini görenler tanıyamadı!
CHP ile İYİ Parti arasında afiş kavgası| İmamoğlu'nun sözleri İYİ Parti'yi çılgına çevirdi | İYİ Parti İl Başkanı Yücel Coşkun takvim.com.tr'den bombaladı!
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı
F.Bahçe'den sürpriz transfer operasyonu!
SON DAKİKA
Anasayfa Anasayfa Beşiktaş Beşiktaş Fenerbahçe Fenerbahçe Galatasaray Galatasaray Trabzonspor Trabzonspor
Forvet transferinde rota Belçika!
Fırtına'dan orta saha hamlesi!
🌹 CUMA MESAJLARI RESİMLİ 2024
Euro, dolar, sterlin, gram altın kaç lira?
💥Süper Loto çekildi! (1 Şubat)
1
Fotomaç Keşfet
Son Dakika
Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... Sürpriz talibi çıktı! F.Bahçe'nin istediği rakam... 07:36
Sıra sol bekte Sıra sol bekte 06:35
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:04
Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı Ayrılık resmen açıklandı! İşte yeni takımı 06:02
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Gol düellosunu kazanan ManU! Gol düellosunu kazanan ManU! 01:17
Daha Eski
Ali Turap imzaladı Ali Turap imzaladı 01:02
Hurmadan tepki Hurmadan tepki 01:00
İmza şov yaptı İmza şov yaptı 00:57
Kent'te pürüz çıktı Kent'te pürüz çıktı 00:54
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52
Joselu attı, Madrid kazandı! Joselu attı, Madrid kazandı! 00:52