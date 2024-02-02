İstikrar sağlanamadı

Süper Lig'de 37 puanla 3'üncü sırada yer alan Trabzonspor'da son haftalarda alınan kötü sonuçlar hem taraftarın hem de camianın tepkisine yol açarken kadroda yaşanan istikrarsızlık ise kötü gidişatta en önemli etken olarak gösterildi. Ligin ikinci devresine 1 beraberlik ve 3 mağlubiyetle, hanesine 1 puan yazdırarak kötü başlangıç yapan bordo-mavililerde; bu sonuçlardan sonra gözler 9 Şubat'ta sona erecek devre arası transfer dönemine çevrildi.

SAKATLIKLAR TAKIMIN KâBUSU OLDU

Sakatlıklar, ayrılan ve kadro dışı bırakılan oyuncular, Avcı'nın ideal 11'ini bir türlü oluşturamamasında büyük rol oynadı. Sezon öncesi hazırlık kampında sakatlanan Orsic ile başlayan şanssızlıklar, yine kampta Fernandez ile devam etti. Sezon başlayınca Hüseyin Türkmen bu kervana eklendi. Ardından Denswil sakatlandı. Göktan da Rize maçında sakatlandı.