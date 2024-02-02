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Gözler derbide

Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında ilk kez üst üste 3 maç kaybetti. Yakın geçmişte daha önce Newton böyle bir süreç yaşamıştı. 2020-21'de İngiliz hoca, 5 ile 7. haftalar arasında 3 lig maçını kaybetmişti. 7. haftadan sonra da Newton gönderilmiş, yerine Abdullah Avcı getirilmişti. 60 yaşındaki hoca artık pazar günü Beşiktaş'ı yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor.

Trabzonspor Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2024 Cuma 06:50
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Gözler derbide

Abdullah Avcı, bordomavili takımın başında ilk kez üst üste 3 maç kaybetti. Yakın geçmişte daha önce Newton böyle bir süreç yaşamıştı. 2020-21'de İngiliz hoca, 5 ile 7. haftalar arasında 3 lig maçını kaybetmişti. 7. haftadan sonra da Newton gönderilmiş, yerine Abdullah Avcı getirilmişti. 60 yaşındaki hoca artık pazar günü Beşiktaş'ı yenerek yeni bir sayfa açmak istiyor.

TRABZONSPOR TARAFTARINA KAPALI

Karadeniz devinin taraftarı, Beşiktaş derbisine gidemeyecek. İl Spor Güvenlik Kurulu, Trabzonspor taraftarlarının pazar günü İstanbul'da oynanacak Beşiktaş-Trabzonspor derbisine bordo mavili taraftarların yer almayacağına karar verdi.

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