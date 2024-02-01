Gerileme dönemi

2021-22'de 81 puanla Fenerbahçe'nin 8 puan önünde şampiyon tamamlayarak 37 sezonluk hasrete son veren bordo-mavililer, sonraki 2 sezonda arzu ettiği başarının uzağında kaldı. Şampiyonluk döneminin 23. haftasında 54 puanla ilk sırada yer alan Fırtına, 2022- 23'te 38, bu sezon da aynı dönemde 37 puan elde edebildi.

59 MAÇTA 28 GALİBİYET

Karadeniz devi, şampiyonluk döneminin ardından 2 sezonda oynadığı 59 lig maçında 28 galibiyet, 10 beraberlik, 21 mağlubiyet aldı. Bordo-mavililer, 2022-23 sezonunda 36 maçta 17 galibiyet, 6 beraberlik, 13 mağlubiyet, bu sezon 23 hafta sonunda 11 galibiyet, 4 beraberlik, 8 mağlubiyet yaşadı. Trabzonspor, şampiyonluk döneminin ardından 1.59 puan ortalamasıyla maçlarını oynadı.

Toplamda 3 kez kaybetmişti.

Trabzonspor, şampiyonluk sezonunda Süper Lig'de 38 karşılaşmaya çıkmış ve 3 kez mağlup olmuştu. Bordo-mavililer, geçen sezon 13, bu sezon da 8 mağlubiyet olmak üzere 21 kez sahadan yenik ayrıldı.

YARIŞTAN ERKEN KOPTU

Fırtına, son 2 sezonda şampiyonluk yarışından erken koptu. Bordomavililer, 2022-23'te 23 maçlık döneminde 57 puanla lider Galatasaray'ın 19 puan uzağında haftayı 6. sırada kapatırken, bu sezon ise 37 puanla 3. sırada yer alarak 60 puanla averajla ilk sırada bulunan Fenerbahçe'nin 23 puan gerisine düştü.