Maç öncesi dostluk yemeği

Trabzonspor ile Çaykur Rizespor'un karşı karşıya geldiği mücadele öncesinde bordo-mavili ekibin Asbaşkanı Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerine, ev sahibi takım tarafından yemek verildi. Çaykur Didi Stadyumu'nda organize edilen yemeğe Asbaşkan Zeyyat Kafkas ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Çaykur Rizespor Başkanı İbrahim Turgut ve yönetim kurulu üyeleri katıldı.

DEPREM MESAJI

MALATYA'da dün 5.2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi. Bordo-mavili takımın sosyal medya hesabı üzerinden konu ile yapılan paylaşımda ''Geçmiş olsun. Malatya ve çevre illerde hissedilen depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, can ve mal kaybı yaşanmamış olmasını temenni ediyoruz'' denildi